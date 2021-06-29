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Состоялся телефонный разговор Ильхама Алиева с Ираклием Гарибашвили
29.06.2021 11:05
Администрация президента Азербайджана распространила информацию о телефонном разговоре Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Согласно информации, президент Азербайджана поздравил главу правительства Грузии с днем рождения.
«Глава государства поздравил Ираклия Гарибашвили с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности и доброго здоровья. Ираклий Гарибашвили выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравление. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей. В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов по различным аспектам двусторонних отношений», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
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