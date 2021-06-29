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Министр культуры Грузии встретилась с Генеральным секретарем ЮНЕСКО в Париже
29.06.2021 11:24
Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани встретилась в Париже с Генеральным секретарем ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Министр коснулась насущной необходимости защиты культурного наследия Грузии на оккупированных территориях и подчеркнула ответственность Российской Федерации на этих территориях, что было недвусмысленно подтверждено Страсбургским судом 21 января этого года.
На встрече также было затронуто самое важное событие в Тбилиси — «Тбилиси — всемирная столица книги», которое реализуется под эгидой ЮНЕСКО. В то же время была подчеркнута деятельность министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии в области креативных индустрий, в том числе юридическое лицо публичного права министерства культуры «Творческая Грузия», которая, по словам министра, должна стать ведущей организацией в рамках министерства культуры.
Информацию распространяет министерство культуры, спорта и молодежи Грузии.
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