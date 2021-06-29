

Министерство культуры Грузии отремонтирует поместье Левиль во Франции

29.06.2021 11:55





Управление проектом ремонта и восстановления грузинской усадьбы Левиль во Франции передано министерству культуры Грузии, сообщает МИД страны.



Глава МИД Давид Залкалиани и министр культуры Тея Цулукиани находятся с рабочим визитом во Франции. 27 июня они приняли участие в заседании Совета управления в грузинской Академии Левиля.



Проект ремонта исторического поместья находится на стадии разработки утвержденного Академией концепт-проекта.



Министры приняли участие в презентации «проекта оранжереи», в результате которого в имении было благоустроено 150 квадратных метров территории.



Второй этап предусматривает ремонт и обустройство шато Левиль и других основных зданий, которые будут завершены в 2024 году.



В поместье планируется обустроить Академию Левиля, музей и архив, библиотеку, конференц-зал, медиатеку. Также для популяризации грузинского вина будет разбит виноградник, построен традиционный грузинский дом – ода, во дворе которого установят глиняный кувшин для вина — квеври.



История Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года.



После установления власти большевиков, правительство Грузинской демократической республики нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания поселилось в Париже. Вскоре ими была приобретена небольшая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем для грузинских политических беженцев.



Поместье Левиль было официально признано собственностью грузинского государства в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года.



После получения поместья в собственность Грузия начала ремонт поместья, которое долго было заброшенным.



Проектирование и ремонт поместья осуществлялось под руководством МИД Грузии с 2017 года.



В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, к которому ведет аллея из вековых лип, есть сад и огород.



На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.



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