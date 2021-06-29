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В Хоби ограбили бензозаправочную станцию «Галф»
29.06.2021 12:33
Вчера поздно ночью совершено разбойно нападение на бензозаправочную станцию «Галф», расположеннуюв селе Патара Поти Хобского муниципалитета.
По существующей информации, в магазин, расположенный на заправке, ворвался один человек и, угрожая огнестрельным оружием, похитил до 1000 лари.
По данным МВД, дело возбуждено по статье 179 УК Грузии (разбой).
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