

В Хоби ограбили бензозаправочную станцию «Галф»

29.06.2021 12:33





Вчера поздно ночью совершено разбойно нападение на бензозаправочную станцию «Галф», расположеннуюв селе Патара Поти Хобского муниципалитета.



По существующей информации, в магазин, расположенный на заправке, ворвался один человек и, угрожая огнестрельным оружием, похитил до 1000 лари.



По данным МВД, дело возбуждено по статье 179 УК Грузии (разбой).



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