

Главу МВД Грузии простят ответить на вопрос, как власти намерены обеспечить безопасное проведение «Tbilisi Pride»

29.06.2021 13:04





Фракция «Группа реформ Шарля Мишеля» обратилась к главе МВД, с просьбой явится в парламент и разъяснить, как власти Грузии планируют обеспечить безопасность участников «Тбилиси прайд» («Tbilisi Pride»).



«Министр несет ответственность перед обществом и гражданами, которые ждут конкретного ответа — защитит ли МВД этих людей», — заявила председатель фракции Хатуна Самнидзе.



Между тем, глава парламентского Комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе заявил, что ни у кого не должно быть желания «каким то образом способствовать возникновению конфликта в обществе».



«Это обязательство каждого, как инициатора [прайда] и, так и желающих провести контракцию», — заявил он.



Напомним, с 1-5 июля в рамках Tbilisi Pride должны состоятся различные мероприятия. Запланировано проведение тематических лекций, представлений, выставок, а также проведение «Марша достоинства». Акция, к которой присоединяться гражданские активисты представители ЛГБТ-сообщества, должна пройти на проспекте Руставели под слоганом «Выходи за солидарность». Лица, связанные с ультраправыми группировками планируют провести акцию 5 июля параллельно с «Маршем достоинства» контракцию.



Замглавы МВД Александре Дарахвелидзе ранее отметил, что во время проведения «Марша достоинства» полиция будет действовать в соответствии с законом.



Оппозиционеры, активисты, НПО и Народный защитник призвали правительство обеспечить безопасное проведение мероприятия. С таким же призывом выступили 28 членов Европарламента.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





