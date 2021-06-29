

Папуашвили: Мы хотим, чтобы все партии были включены в процесс соглашения 19 апреля

29.06.2021 14:14





Парламентское большинство не торопится принимать в третьем чтении проект «Об амнистии», подготовленный в связи с событиями 20 июня, и ожидает подписания «Национальным движением» соглашения Шарля Мишеля.



Как заявил в связи с этим один из лидеров «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, важно, чтобы у «Национального движения» было время обдумать и присоединиться к соглашению Шарля Мишеля, включая амнистию.



«Соглашение от 19 апреля называется «Европейский путь для Грузии». Соглашение от 19 апреля важно, потому что участие в нем означает деполяризацию и сотрудничество. Для нас важно дать всем партиям возможность присоединиться к соглашению от 19 апреля и встать на путь деполяризации. Соглашение от 19 апреля - это один документ - все его пункты вместе, а не по отдельности. Поэтому важно, чтобы у «Национального движения» было время обдумать и присоединиться к этому соглашению, включая амнистию. Это шанс для них разделить важность соглашения. Мы даем им шанс быть частью демократии, а не отверженной и маргинализованной партией», - заявил Шалва Папуашвили.



На вопрос, если «Национальное движение» не подпишет документ Шарля Мишеля, примет ли «Грузинская мечта» закон об амнистии без них, Папуашвили отметил, что «Грузинская мечта» добросовестна как перед общественностью, так и партнерами, и в конечном итоге выполнит соглашение от 19 апреля «полностью и дословно».



«Мы хотим, чтобы все партии были включены в процесс соглашения 19 апреля, потому что это делается не для нас, а для деполяризации между партиями. Мы видим, что пока «Грузинская мечта»- единственная партия, полностью выполняющая соглашение от 19 апреля», - заявил Шалва Папуашвили.









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