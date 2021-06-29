

Хазарадзе: Мы требуем точного выполнения документа Мишеля

29.06.2021 14:15





Требуем точного выполнения документа Шарля Мишеля, представление, отбор, утверждение судей должны быть приостановлены - мы объявим бойкот этому процессу, - об этом заявил журналистам лидер «Лело» Мамука Хазарадзе.



По его словам, фракция «Лело - Партнерство для Грузии» не включится в процесс собеседований с судьями в парламенте.



«Это раз и навсегда забетонирует «клан», ту традицию несправедливого суда и судей, которую создала «Грузинская мечта», и в частности создал для себя Бидзины Иванишвили. До тех пор, пока не изменится законодательство о правосудии, пока не будут внесены новые изменения в Конституцию, отбор судей должен быть приостановлен. Как мы можем принять участие в собеседовании, когда мы вошли в этот парламент для выполнения этого документа», - заявил Хазарадзе.



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