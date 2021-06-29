

Габуния: К концу июля в Грузии будет более миллиона ковид-вакцин

29.06.2021 14:16





У Минздрава Грузии заключено контрактов на поставки 2,5 млн. доз ковид-вакцины, заявила 29 июня заместитель главы ведомства Тамар Габуния.



«Через несколько дней ожидаем первую поставку. К концу июля в стране будет более миллиона вакцин, что даст возможность начать процесс массовой вакцинации. Сейчас мобилизовано 284 бригад. Одна бригада может администрировать 60 вакцин в день. Сегодня за день можно привить 17,000 человек. Кроме того, планируются почти удвоить число бригад в Тбилиси и регионах», — сказала она.



Габуния также сделала заявление касательно расширения сети центров вакцинации. По ее словам, идут консультации с большими торговыми центрами и власти поставили цель привить за месяц хотя бы миллион граждан.



Напомним, что 22 июня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что миллион доз будет доставлено в Грузию через 2 недели.



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