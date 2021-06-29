

Габуния: Все туристы должны будут проходить тестирование после въезда в Грузию

29.06.2021 14:17





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, активно обсуждается, что, несмотря на полный курс вакцинации, все туристы должны будут проходить тестирование после въезда в Грузию.



По её словам, во избежание рисков планируется активировать схему тестирования для туристов.



«Ведется активное обсуждение того, что турист, въезжающий в страну, независимо от статуса вакцинации, контролировался с помощью тестирования. На сегодняшний день у нас все еще действует требование о тестировании в 72-часовом режиме, хотя статус вакцинации является исключением, когда мы не считаем необходимым, чтобы туристы проходили тестирование на коронавирус. Однако с учетом рисков на будущее, планируется активировать схему тестирования вакцинированных туристов», — заявила Тамар Габуния.



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