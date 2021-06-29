|
|
|
Габуния: Все туристы должны будут проходить тестирование после въезда в Грузию
29.06.2021 14:17
По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, активно обсуждается, что, несмотря на полный курс вакцинации, все туристы должны будут проходить тестирование после въезда в Грузию.
По её словам, во избежание рисков планируется активировать схему тестирования для туристов.
«Ведется активное обсуждение того, что турист, въезжающий в страну, независимо от статуса вакцинации, контролировался с помощью тестирования. На сегодняшний день у нас все еще действует требование о тестировании в 72-часовом режиме, хотя статус вакцинации является исключением, когда мы не считаем необходимым, чтобы туристы проходили тестирование на коронавирус. Однако с учетом рисков на будущее, планируется активировать схему тестирования вакцинированных туристов», — заявила Тамар Габуния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна