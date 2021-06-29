

«Гирчи» представил кандидатов в горсобрание Тбилиси

29.06.2021 14:18





Оппозиционная партия «Гирчи» представила кандидатов, которые примут участие в октябрьских выборах в органы местного самоуправления. Как стало известно, в городское собрание Тбилиси будут баллотироваться Герман Сабо и Ото Закалашвили, последний к тому же возглавит избирательную кампанию.



Лидеры заявили, что на предстоящих выборах партия преследует две цели – «сохранение Гирчи» и «развитие Гирчи».



«На данном этапе мы не собираемся называть ни мажоритарных кандидатов, ни кандидатов в мэры. Для нас эти выборы — парламентские выборы, выборы легитимации меня, Сандро и Яго. Мы хотим добиться успеха на этих выборах — это означает, что мы как минимум повторим предыдущий результат, и у парламентариев будет ощущение, что мы там сидим легитимно», — рассказал один из лидеров партии Вахтанг Мегрелишвили.



Напомним, после выборов 2020 «Гирчи» раскололись, от партии отделился первый номер избирательного списка Зураб Джапаридзе, который теперь представляет «Гирчи – Больше свободы». Партия получила поддержку 2,89% избирателей и 4 депутатских мандата.



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