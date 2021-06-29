

Европарламентарии и НПО призывают власть Грузии обеспечить безопасность ЛГБТ-марша

29.06.2021 15:42





Европарламентарии призвали власти Грузии и лично министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури защитить права участников ЛГБТ-активистов. Письмо подписали 28 депутатов Европарламента.



«Мы обращаемся к вам, к министру для того, чтобы попросить вас не только допустить прайд, который соответствует универсальному праву мирного собрания и свободы выражения, но и провести все подготовительные работы, чтобы обеспечить эффективное пользование свободой мирного собрания и выражения манифестантов, чтобы все были защищены властью», — сказано в распостраненном 28 июня письме.



После призыва из Европарламента, к главе МВД с призывом защитить право активистов на самовыражение обратились и представители грузинских неправительственных организаций.



В неправительственном секторе Грузии заявили, что их требования полностью совпадают с требованиями европейских депутатов.



«Опасность реальная. Мы активно изучаем сообщения ультраправых радикальных групп, организаторов и, в целом, тех, кто выступает против сторонников «Тбилиси-прайд». Эти опасности нуждаются в соответствующем реагировании. Важно, чтобы власть мобилизовала полицейские силы в этот день», — заявила медиа-исследователь неправительственной организации «Институт исследования демократии» Кетеван Мургулия.



По словам исполнительного директор «Центра прав человека» Алеко Цкитишвили, со стороны агрессивных групп слышны открытые угрозы, поэтому в день ЛГБТ-марша полиция должна обеспечить безопасность участников.



«Угрозы, которые слышны со стороны агрессивных групп указывают на то, что опасность реальна. Они стараются помешать проведению акции, грозятся, что используют силу и это уже выходит за рамки закона. Если такие действия будут, полиция должна обеспечить безопасность участников акции», — заявил Цкитишвили.



НПО «Тбилиси Прайд» планирует провести 5 июля в центре Тбилиси «Марш достоинства». Лозунгом марша будет «Выйди в знак солидарности». Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.



17 мая 2013 года в Тбилиси православные активисты во главе с группой священников жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек.



С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. Какие меры будут приняты МВД Грузии для обеспечения безопасности участников прайда в этом году, пока не известно.



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