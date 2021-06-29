

Изменения в Конституции будут действовать для парламента только следующих двух созывов

29.06.2021 19:20





По проекту конституционных изменений, инициированному в парламенте Грузии, изменение будет отражено в переходных положениях Конституции, это означает, что новые нормы будут временного характера и будут действовать для парламента двух следующих созывов.



Конкретнее же, согласно проекту, на основании следующих двух выборов парламента, мандаты членов парламента будут распределены между теми политическими партиями, которые получат 2% голосов. Парламентские выборы пройдут по пропорциональной системе, а т.н. нераспределенные мандаты останутся партиям с наибольшим остатком.



Согласно этим же изменениям, количество членов фракции в нынешнем парламенте и парламенте двух следующих созывов должно быть не менее четырех.



Что касается вопроса увеличения кворума для избрания генерального прокурора, то избрать генерального прокурора большинством в три пятых полного состава сможет парламент двух следующих созывов. Если парламент не может дважды избрать генерального прокурора большинством в три пятых от полного состава, в таком случае его утвердят большинством полного состава. Срок полномочий генерального прокурора, избранного большинством полного состава парламента следующих двух созывов, составит один год.



Проект изменений в конституционном законе за подписями 91 депутата инициирован в парламенте Грузии. Проект наряду с членами «Грузинской мечты» подписан представителями «Граждан», «Гирчи», «Стратегии Агмашенебели» и «Лело».



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