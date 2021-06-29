

Нацвлишвили: В знак протеста мы покинули заседание комитета по юридическим вопросам

29.06.2021 19:20





Пусть теперь сидят одни и решают, создать ли рабочую группу из трех человек или трех с половиной, - об этом заявила депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили после того, как оппозиция в знак протеста покинула заседание комитета по юридическим вопросам. На заседании обсуждается создание рабочей группы, которая должна изучить соответствие кандидатов в судьи Верховного суда требованиям, установленным Конституцией и другими законами.



По словам Нацвлишвили, они не будут участвовать в этом фарсе и требуют создания рабочей группы по реформе и приостановления процесса назначения кандидатов.



«В знак протеста мы покинули заседание комитета по юридическим вопросам, где большинство намерено создать рабочую группу, чтобы проверить нелегитимно представленных кандидатов, есть ли у них соответствующая документация, отправленная в парламент. Мы не планируем вступать в этот процесс фарса, мы требуем создать рабочую группу по реформе точно так, как это предусмотрено соглашением Шарля Мишеля, и до тех пор приостановить процесс назначения. Сегодня власть осталось наедине с собой, несмотря на разногласия, подписавшие и не подписавшие все оппозиционные партии и фракции заставили власть услышать свой голос, что этот процесс должен быть остановлен. Никто не читает это соглашение так, как «Грузинская мечта», поэтому сейчас пусть они сидят одни в этом зале и решают создать ли рабочую группу из трех или трех с половиной человек», - сказала Нацвлишвили.



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