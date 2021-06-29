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Представители оппозиции в знак протеста покинули заседание комитета по юридическим вопросам


29.06.2021   19:21


Представители оппозиции в знак протеста покинули заседание комитета по юридическим вопросам.

Главной темой повестки дня комитета является создание рабочей группы, которая должна изучить соответствие представленных в парламент для избрания кандидатов в судьи Верховного суда требованиям, установленным законом и Конституцией.

Оппозиция считает, что представление Высшим советом юстиции в парламент Грузии кандидатов в судьи Верховного суда противоречит документу Шарля Мишеля.

Как заявила на заседании одна из членов «Лело – Для Грузии» Анна Нацвлишвили, доверия к данному процессу не существует.

«Мы покидаем сегодняшний процесс, всего хорошего», - заявила Анна Нацвлишвили.

Заседание в знак протеста покинули следующие представители оппозиции: Шалва Шавгулидзе, Анна Нацвлишвили, Тако Чарквиани, Бачуки Кардава, Паата Манджгаладзе, Леван Бежашвили и Григол Гегелия.

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