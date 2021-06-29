

Представители оппозиции в знак протеста покинули заседание комитета по юридическим вопросам

29.06.2021 19:21





Представители оппозиции в знак протеста покинули заседание комитета по юридическим вопросам.



Главной темой повестки дня комитета является создание рабочей группы, которая должна изучить соответствие представленных в парламент для избрания кандидатов в судьи Верховного суда требованиям, установленным законом и Конституцией.



Оппозиция считает, что представление Высшим советом юстиции в парламент Грузии кандидатов в судьи Верховного суда противоречит документу Шарля Мишеля.



Как заявила на заседании одна из членов «Лело – Для Грузии» Анна Нацвлишвили, доверия к данному процессу не существует.



«Мы покидаем сегодняшний процесс, всего хорошего», - заявила Анна Нацвлишвили.



Заседание в знак протеста покинули следующие представители оппозиции: Шалва Шавгулидзе, Анна Нацвлишвили, Тако Чарквиани, Бачуки Кардава, Паата Манджгаладзе, Леван Бежашвили и Григол Гегелия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





