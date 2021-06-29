

Андрия Джагмаидзе: В Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов

29.06.2021 19:26





В Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов, - об этом глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе сообщил журналистам после встречи министра здравоохранения ЕкатериныТикарадзе и представителей патриархии, где говорилось о событиях в связи с детским пансионом в Ниноцминда.



Как отмечает Джагмаидзе, детские дома, которые будут построены в Ниноцминда, будут соответствовать международным стандартам.



«Был оценен период, прошедший с тех пор, как владыка Якоб был назначен руководителем детского дома. Обе стороны выразили удовлетворение в связи с тем, как идет процесс. Речь шла о дальнейших шагах, должна произойти деинституцизация, дети в первую очередь должны вернуться в биологические семьи, если это не удастся - в детские дома семейного типа, последним выбором будут малые детские дома.



В Ниноцминда планируется строительство именно небольших детских домов, в этом примут участие представители присутствующей организации, так что это сотрудничество продолжится в будущем для того, чтобы детские дома, которые будут в Ниноцминда были такого вида и такого стандарта, которые подразумевают международные требования», - сказал Джагмаидзе.



По его словам, на данном этапе о закрытии детского пансиона в Ниноцминда речь не идет.



«Процесс идет, о закрытии и сроках речи нет. Речь шла о том, что нельзя искусственно ускорять процессы. Это должно протекать естественно, никто никого не заставит куда-то уходить или возвращаться», - сказал Джагмаидзе.



Вместе с тем, как отмечает Джагмаидзе, на встрече в патриархии было отмечено, что владыка Якоб «очень эффективно ведет дело».



Для справки, епископ Бодбийский, владыка Якоб 15 июня был назначен руководителем Ниноцмидского детского пансиона. Как заявил владыка Якоб журналистам, уже бывший руководитель пансиона владыка Спиридон решил по собственному желанию вернуться в епархию.









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