

Хабеишвили: Амнистия не нужна «Национальному движению»

29.06.2021 19:26





У нас на это однозначный ответ, что мы не подпишемся под амнистией, если они думают, что не должны принимать амнистию, то очень хорошо, - так отвечает депутат «Национального движения» Леван Хабеишвили на заявление членов большинства, что они не торопятся выносить амнистию на голосование в третьем чтении, поскольку ждут подписания «Национальным движением» документа Мишеля.



По его словам, если они не примут эту амнистию, от этого общество только выиграет.



«Амнистия не нужна ни гражданским активистам, ни «Национальному движению », и если она кому-то нужна, то это Гахария-Кобахидзе-Иванишвили-Чубинидзе и той криминальной группировке, которая выбила глаза молодежи на Руставели. У нас на это однозначный ответ, что мы не подпишем амнистию. Если они думают, что не должны принимать амнистию, то очень хорошо, это будет победой нашего общества. Наша позиция в связи с документом Мишеля в части амнистии четко сформирована и мы говорим, что амнистия нам не нужна, соответственно, если эту амнистию не примут, выиграет только общество», - заявил Хабеишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





