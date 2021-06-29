

Несмотря на демарш оппозиции парламент Грузии приступил к избранию судей

29.06.2021 19:27





Несмотря на демарш оппозиции, Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в составе одной партии — «Грузинская мечта», создал рабочую группу, которая должна изучить соответствие представленных для избрания кандидатов в судьи Верховного суда требованиям, установленным законом и Конституцией.



Находящиеся на заседании комитета оппозиционеры выразили недоверие процессу и потребовали его прекращения, до тех пор пока не будет проведена судебная реформа, предусмотренная соглашением, достигнутом при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля.



«Избрание судей Верховного суда противоречит не порыву, а пунктам соглашения. Я вас прошу, не будем нарушать соглашение. Если это случится, у меня не останется выбора, кроме как покинуть заседание комитета и не принимать участие в обсуждениях по этому вопросу», — заявил депутат Шалва Шавгулидзе.



Член партии «Лело» Анна Нацвлишвили отметила, что избрание судей нелегитимным путем еще больше пошатнет доверие общества к суду. Упомянув международные санкции, депутат заявила, что «Грузинская мечта», как и судьи заплатят за это решение «политическую цену».



Между тем, член партии экс-премьера Гиоргия Гахария Михеил Даушвили и лидер «Гирчи» Иаго Хвичия указали на позицию посла США в Грузии касательно вопроса назначения судей.



Требование отложить создание рабочей группы и провести консультации прозвучало и от представителя «Стратегии Агмашенебели».



Однако, члены «Грузинской мечты» проигнорировали заявления и рекомендации, после чего в знак протеста, все представители оппозиционных партий покинули зал заседания.



Остался только депутат Иаго Хвичия.



«Пусть теперь сидят одни и решают, создать ли рабочую группу из трех человек или трех с половиной», — заявила уходя Нацвлишвили.



«Выходите через разные двери, чтобы не возникло пробок, коллеги», — так председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили обратился к уходящим коллегам.



«Мечта» единогласно поддержала создание группы и даже выделила оппозиции шесть квот. На счету правящей партии 13 мест.



Глава юридического комитета Анри Оханашвили заявил, что предложил работать в рабочей группе Народному защитнику, председателю Ассоциации адвокатов, главе Общества юридической помощи и академикам.



Гражданский сектор и дипломаты призывают парламент Грузии не избирать судей в Верховный суд до проведения судебных реформ. По соглашению от 19 апреля между властями и оппозицией, «все назначения в Верховный суд должны быть прекращены».



«Мечта» в свою очередь считает, что выполнила все условия документа Шарля Мишеля до его подписания и не намерена остановить процесс назначения судей.



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