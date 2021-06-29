

Вакцинированные граждане Грузии смогут посетить Австрию в туристических целях

29.06.2021 19:28





По данным МИД Грузии, с 1 июля 2021 года упрощаются правила въезда в Австрию.



В частности, граждане Грузии смогут посещать Австрию не только в случае неотложных обстоятельств, но и в туристических целях.



Это касается тех, кто удовлетворяет правила трех G (Getestet, Geimpft, Genesen) — имеет документацию о прохождении курса вакцинации, справку о том, что уже переболел ковидом или отрицательный PCR-тест.



По сообщению МИД, гражданин Грузии должен представить на границе:



PCR-тест (за последние 72 часа) или тест на антигены (последние 48 часов)

Справка о перенесенном в последних течение 6 месяцев заболевании ковидом или справка о вакцинации.

После этого его ожидает 10-дневний обязательный карантин/самоизоляция, который можно завершить через 5 дней, пройдя PCR-тест.



Обязательный карантин не затронет тех, кто прошел полный курс вакцинации (с даты второй прививки должно пройти 14 дней), тех приехал на территорию Австрии в транзитных целях и тех, кто был допущен в Австрию для получения медпомощи или с целью делового визита.



Предоставление PCR-теста обязательно для лиц старше 10 лет.



Вакцинированными считаются те, кто привился авторизированным ВОЗ препаратом (BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnon and Johnson, BIBP- CorV – Sinopharm, Sinovac).



До въезда необходимо пройти онлайн-регистрацию по веб-адресу:



https://www.formularservice.gv.at/…/user/formular.aspx

На границе необходимо предоставить документацию, подтверждающую прохождение регистрации.



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