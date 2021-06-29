

Служба доходов распространила заявление

29.06.2021 19:28





Служба доходов обращается к гражданам и сообщает, что ряд услуг может быть оказан налогоплательщикам дистанционно, без посещения сервис-центров обслуживания граждан.



«Служба доходов Министерства финансов напоминает вам, что в соответствии с решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, с целью превенции распространения коронавируса (COVID-19) в Грузии (в том числе на рабочих местах) и обеспечения здоровья населения, ведомство может оказывать налогоплательщикам ряд услуг удаленно, без посещения сервис-центров обслуживания граждан.



Получение желаемых сервисов, таких как: присвоение статусов малого бизнеса и микробизнеса, реестр плательщиков, запрос информации о доходах физических лиц, выдача справки об операциях с товарами, авторизация и/или восстановление пароля и т.д могут быть осуществлены гражданами не выходя из дома, в электронном виде", говорится в заявлении Службы доходов.



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