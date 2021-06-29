|
|
|
Служба доходов распространила заявление
29.06.2021 19:28
Служба доходов обращается к гражданам и сообщает, что ряд услуг может быть оказан налогоплательщикам дистанционно, без посещения сервис-центров обслуживания граждан.
«Служба доходов Министерства финансов напоминает вам, что в соответствии с решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии, с целью превенции распространения коронавируса (COVID-19) в Грузии (в том числе на рабочих местах) и обеспечения здоровья населения, ведомство может оказывать налогоплательщикам ряд услуг удаленно, без посещения сервис-центров обслуживания граждан.
Получение желаемых сервисов, таких как: присвоение статусов малого бизнеса и микробизнеса, реестр плательщиков, запрос информации о доходах физических лиц, выдача справки об операциях с товарами, авторизация и/или восстановление пароля и т.д могут быть осуществлены гражданами не выходя из дома, в электронном виде", говорится в заявлении Службы доходов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна