

В патриархии Грузии состоялась итоговая встреча по пансиону Ниноцминда

29.06.2021 19:31





Итоговая встреча, посвященная ситуации в детском пансионе Ниноцминда в регионе Самцхе-Джавахети, состоялась в патриархии Грузии, под патронажем которой находится учреждение.



На встрече присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, глава службы по связям с общественностью патриархии Андриа Джагмаидзе, представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ, международной благотворительной организации World Vision International.



Как отметил после встречи Карл Харцель, необходимо обеспечить прозрачность происходящих вокруг пансиона событий.



«У нас была первая совместная встреча с представителями патриархии, Минздрава, социальных работников, ЮНИСЕФ, World Vision. Основной темой нашего обсуждения была ситуация в Ниноцминда. Думаю, все мы видим прогресс, достигнутый за последние дни. При этом продолжается наблюдение за состоянием оставшихся там детей. Теперь мы видим уровень открытости и прозрачности», — сказал глава дипломатического представительства Евросоюза.



По его словам, на встрече в патриархии обсудили, какими должны быть следующие шаги, направленные на благополучное будущее воспитанников пансиона.



Представитель ЮНИСЕФ Эми Клэнси заявила, что для них приоритетом является возвращение детей в их биологические семьи, но если это окажется невозможным, то должна быть найдена альтернативная форма, например, приемная семья.



Клэнси подчеркнула, что Детский фонд ООН готов оказать соответствующую помощь семьям, чтобы не допустить разлучения детей с их семьями.



«Нашим приоритетом является возвращение детей в их собственные биологические семьи, а если это невозможно, то следует перераспределить в альтернативные формы опеки, например, в приемных семьях.



Что касается небольших семейных домов, то это должна быть последняя мера и рассматриваться как переходный период, чтобы дети наконец-то вернулись в свои семьи. Также очень важно, чтобы семьи могли обеспечить достойное воспитание. ЮНИСЕФ готов помочь этой системе, укрепить семьи и предоставить соответствующую помощь для предотвращения разлучения детей с их семьями», — заявила Эми Клэнси.



По словам Андриа Джагмаидзе, в Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов, которые будут соответствовать международным требованиям.



Согласно концепции, принятой Грузии в рамках евроинтеграции, в стране не должно быть крупных детских домов – нуждающиеся в опеке дети должны жить в домах семейного типа.



«В Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов. Представители всех присутствующих здесь организаций выразили желание участвовать в создании новых детских домов. Сотрудничество будет продолжаться для того, чтобы детские дома, которые будут построены в Ниноцминда, соответствовали требованиям международных стандартов», — сказал Джагмаидзе.



Он также подчеркнул, что о немедленном закрытии пансиона речь не идет – напротив,все должно происходить естественным образом.



По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, все участники встречи понимают, насколько важно перевести детей в детские дома семейного типа и хорошо изучить проблемы крупных детских домов.



«Сегодня у нас была своего рода итоговая встреча, чтобы составить планы на будущее для каждого детского дома, и в этом случае мы обсудили в патриархии существующие проблемы в Ниноцминда, чтобы они не повторялись, и интересы детей были полностью защищены, а также все планы, которые могут быть реализованы в направлении больших детских домов, которые функционируют в Грузии. Мы все считаем, что важно переводить детей в небольшие приюты», — сказала Екатерина Тикарадзе.



На встрече также отметили вклад нового руководителя пансиона владыки Якова в решение проблемных вопросов.



Скандал вокруг пансион в Ниноцминда возник после заявления Народного защитника, которая обнародовала информацию о жестоком обращении с воспитанниками. На основании этих заявлений МВД Грузии начало следствие.



В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.



На фоне волны общественого возмущения патриархия сменила руководителя пансиона: вместо преподобного Спиридона, который был категорически против допуска омбудсмена и других официальных лиц в пансион, им стал владыка Яков.



Новый руководитель пансиона уволил половину из 40 работающих сотрудников пансиона, а также наладил отношения с омбудсменом. Он встретился с Народным защитником Нино Ломджария и обещал ей открыть двери пансионата для мониторинга ситуации.



28 июня Ломджария наконец-то посетила пансион – это был первый визит Народного защитника в учреждение с 2018 года.



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