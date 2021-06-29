

В Патриархии поясняют, что в Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов

29.06.2021 19:38





По словам руководителя службы по связям с общественностью Патриархии протоиерея Андрия Джагмаидзе, на встрече в Патриархии, на которой присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, посол ЕС в Грузии Карл Харцель и представитель ЮНИСЕФ, обсуждалась текущая ситуация в Ниноцминда.



По словам Андрия Джагмаидзе, в Ниноцминде планируется строительство небольших детских домов.



Джагмаидзе заявляет, что сотрудничество будет продолжено с тем, чтобы детские дома, которые в будущем будут в Ниноцминда, соответствовали международным требованиям.



«В Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов. Представители всех присутствующих здесь организаций выразили желание участвовать в создании новых детских домов. Сотрудничество будет продолжаться и в будущем, так что детские дома, которые появятся в Ниноцминда, будут соответствовать международным требованиям», — заявил Андрия Джагмаидзе.













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