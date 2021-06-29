

В парламент внесен проект конституционных поправок, который будет инициирован на следующей неделе

29.06.2021 19:44





Проект поправок к Конституции внесен в парламент. Документ подписал 91 депутат, в том числе представители оппозиции. Законопроект будет инициирован на следующей неделе.



В проекте Конституции говорится, что поправка является частью переходных положений Конституционного закона от 13 октября 2017 года, который снижает пятипроцентный избирательный барьер к парламентским выборам 2024 года до двух процентов.



Также предусмотрено, что количество членов фракции в парламенте, избранных в результате парламентских выборов в Грузии до 2024 и 2024 годов, должно быть не менее четырех, а парламент двух следующих созывов избирает Генерального прокурора большинством от 3/5.



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