

Барамидзе:Оппозиция должна представить кандидата в мэры Тбилиси из «Национального движения»

29.06.2021 20:42





По мнению одного из лидеров «Национального движения» Георгия Барамидзе, оппозиция должна представить кандидата на пост мэра Тбилиси именно из их партии.



Как заявил Барамидзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», «Национальное движение» является главной оппозиционной партией и «будет гарантированной формулой поражения, если такая масса избирателей останется без их кандидата».



В то же время, как пояснил Барамидзе, если какая-либо оппозиционная партия не поддержит кандидата «Национального движения», она может назвать на выборах своего кандидата.



«Если главная партия, которая должна нанести поражение этому режиму, снимет кандидата, как победит другой? Это абсурд. Пусть у них будут свои кандидаты, если хотят, это не проблема. Будет гарантированной формулой безуспешности и поражения, чтобы такая масса избирателей осталась без их кандидата», - сказал Барамидзе.



По его словам, если кто-то хочет серьезно бороться и победить режим, основой должен быть именно тот базис, который есть у «Национального движения».



«Там, где «Национальное движение» на выборах 2020 года уступило мажоритариев, мажоритарии других партий не получили даже столько, сколько «Национальное движение» получило пропорционально. Мы не можем приказывать и поручать нашим избирателям, но они не отдадут голоса за другого кандидата. Как можно отодвинуть в сторону абсолютное большинство электората? Если кто-то хочет серьезно бороться и победить режим, основой должен быть именно тот базис, который есть у «Национального движения». Мы готовы по разным вопросам договариваться с несколькими партиями в масштабах Грузии, у нас тоже будет свой кандидат. Мы будем бороться вместе, будет конкуренция, а не противостояние друг с другом, какое должно быть с «Грузинской мечтой».



Мы уважаем мнение наших коллег- партий, и, конечно же, каждая партия должна найти свой путь к избирателю. Каждый должен привести своих избирателей и не оставлять их дома. Когда ты остаешься дома, хочешь или нет, голосуешь за «Мечту». Каждый должен работать со своими избирателями. У них могут быть свои кандидаты, но должна быть максимальная координация. «Национальное движение» традиционно является сторонником единства, и мы думаем, что такой борьбой мы добьемся лучшего результата. Мы найдем общий язык с партиями, близкими нам по духу и в связи с реформами, и если у оппозиции будут и другие кандидаты, у нас будет более крупный, коалиционный кандидат», - отметил Георгий Барамидзе.



При этом, по мнению одного из лидеров «Национального движения», кандидатом от оппозиции на выборах мэра Тбилиси должен быть Ника Мелия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





