

Каха Кучава встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации

29.06.2021 20:42





Председатель парламента Грузии встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации.



На встрече обсуждались вопросы более тесного сотрудничества и коммуникации с частным сектором. Было подчеркнуто, что для бизнес-ассоциаций важно принимать активное участие в законодательной деятельности, особенно в выполнении своих обязательств по Соглашению об ассоциировании с ЕС.



Разговор коснулся вызовов, связанных с глобальной пандемией, и важности сотрудничества с частным сектором для того, чтобы справляться с трудностями.



Председатель парламента выразил готовность к тесному сотрудничеству с частным сектором. По его словам, встречи с представителями бизнес-ассоциаций будут продолжены на регулярной основе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





