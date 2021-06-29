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Каха Кучава встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации


29.06.2021   20:42


Председатель парламента Грузии встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации.

На встрече обсуждались вопросы более тесного сотрудничества и коммуникации с частным сектором. Было подчеркнуто, что для бизнес-ассоциаций важно принимать активное участие в законодательной деятельности, особенно в выполнении своих обязательств по Соглашению об ассоциировании с ЕС.

Разговор коснулся вызовов, связанных с глобальной пандемией, и важности сотрудничества с частным сектором для того, чтобы справляться с трудностями.

Председатель парламента выразил готовность к тесному сотрудничеству с частным сектором. По его словам, встречи с представителями бизнес-ассоциаций будут продолжены на регулярной основе.

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