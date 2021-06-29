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Каха Кучава встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации
29.06.2021 20:42
Председатель парламента Грузии встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации.
На встрече обсуждались вопросы более тесного сотрудничества и коммуникации с частным сектором. Было подчеркнуто, что для бизнес-ассоциаций важно принимать активное участие в законодательной деятельности, особенно в выполнении своих обязательств по Соглашению об ассоциировании с ЕС.
Разговор коснулся вызовов, связанных с глобальной пандемией, и важности сотрудничества с частным сектором для того, чтобы справляться с трудностями.
Председатель парламента выразил готовность к тесному сотрудничеству с частным сектором. По его словам, встречи с представителями бизнес-ассоциаций будут продолжены на регулярной основе.
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