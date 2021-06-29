

Дарсалия: Россия использует вопросы прав человека

29.06.2021 20:43





«Россия использует вопросы прав человека, чтобы торговаться, к сожалению, нам приходится вести процесс на этом фоне», — заявил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия в связи с 53-м раундом Женевских международных переговоров.



По его словам, основной темой переговоров на этом раунде станет реализация Россией соглашения из шести пунктов.



«Как и во всех раундах, главный вопрос сейчас — это выполнение соглашения из шести пунктов, которое Россия не выполняет. Соглашение из шести пунктов — очень важный документ, потому что это первый шаг к всеобъемлющему урегулированию конфликта. Соответственно, для нас важно всегда подчеркивать эти вопросы. Что самое главное, мы делаем это с нашими партнерами. Завтра главной темой будут те пункты, которые Россия не выполняет. Что касается самого фона, то он тяжелый.



В гуманитарной группе обсуждаются вопросы, связанные с незаконной «бордеризацией» границы, задержаниями. Наши граждане: Гахеладзе, Бебуа, Бестаев задержаны и, к сожалению, серия этих задержаний продолжается. К сожалению, вопросы прав человека используются как механизм давления, что еще больше усложняет переговорный процесс. Россия использует вопросы прав человека, чтобы торговаться, к сожалению, в 21 веке мы должны вести процесс на этом фоне», — заявил Лаша Дарсалия.



Что касается незаконного задержания Зазы Гахеладзе, Дарсалия заявил, что власть использует все механизмы для его освобождения.



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