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Оппозиция в знак протеста покинула заседание комитета
29.06.2021 20:44
В парламенте было шумно, на заседании комитета по юридическим вопросам проходило обсуждение 9-ти кандидатов, которых должны назначить в Верховном суде.
Заседание проходило на фоне шума, оппозиция требовала приостановить процесс, после чего последовал спор.
Представители оппозиционных партий отказались работать в группе и в знак протеста покинули заседание.
Оппозиционеры требуют, чтобы, согласно документу Шарля Мишеля, процесс назначения судей был приостановлен до завершения реформы.
Оппозиция обвиняет власть в нарушении документа Шарля Мишеля.
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