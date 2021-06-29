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Оппозиция в знак протеста покинула заседание комитета


29.06.2021   20:44


В парламенте было шумно, на заседании комитета по юридическим вопросам проходило обсуждение 9-ти кандидатов, которых должны назначить в Верховном суде.

Заседание проходило на фоне шума, оппозиция требовала приостановить процесс, после чего последовал спор.

Представители оппозиционных партий отказались работать в группе и в знак протеста покинули заседание.

Оппозиционеры требуют, чтобы, согласно документу Шарля Мишеля, процесс назначения судей был приостановлен до завершения реформы.

Оппозиция обвиняет власть в нарушении документа Шарля Мишеля.

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