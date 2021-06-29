

Оппозиция в знак протеста покинула заседание комитета

29.06.2021 20:44





В парламенте было шумно, на заседании комитета по юридическим вопросам проходило обсуждение 9-ти кандидатов, которых должны назначить в Верховном суде.



Заседание проходило на фоне шума, оппозиция требовала приостановить процесс, после чего последовал спор.



Представители оппозиционных партий отказались работать в группе и в знак протеста покинули заседание.



Оппозиционеры требуют, чтобы, согласно документу Шарля Мишеля, процесс назначения судей был приостановлен до завершения реформы.



Оппозиция обвиняет власть в нарушении документа Шарля Мишеля.



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