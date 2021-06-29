

Мэрия Тбилиси намерена сэкономить на наружном освещении около 70%

29.06.2021 23:50





В мэрии Тбилиси рассказали о практике привлечения частных инвестиций для осуществления разработанных городским правительством проектов. Мэр столицы Каха Каладзе назвал это апробированной международной практикой во время представления отчета о работе мэрии с 2018 года.



Так, вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе сообщил, что через частные инвестиции будет осуществлен проект обновления наружного освещения Тбилиси, стоимость которого достигает 100 млн лари (около 30 млн долларов).



«Это один из проектов наружного освещения в Тбилиси, который мы разработали и установили стандарт для наружного освещения. В настоящее время проводится тендерная процедура, и 100-миллионный проект по обновлению наружного освещения будет реализован через частные компании», — сказал Хмаладзе.



По словам вице-мэра Тбилиси, после осуществления проекта в секторе наружного освещения Тбилиси экономия составит около 70%.



Вице-мэр также рассказал о проекте развития «Радио-города» — благоустройстве района Мухиани на окраине столицы. По его словам, реализация проекта уже привела к увеличению бюджетных доходов.



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«Поскольку мы смогли смоделировать правильную экономическую модель этого проекта, мы продали его и получили в бюджет 23 миллиона лари, и этот проект будет реализован с привлечением частных инвестиций, которые составят около 8 миллионов долларов. Этот проект ни стоил бюджету ни копейки, но за счет приватизации доходы бюджета увеличились на 23 миллиона лари», — пояснил Хмаладзе.



Что касается проекта развития Тбилисской телевышки (используется для телерадиовещания и размещения антенн сотовой связи) то, по словам Хмаладзе, уже появилась компания, которая занимается исследовательскими работами.



Мэрия Тбилиси совместно с министерством экономики в апреле объявила тендер на обустройство столичной телебашни – здесь планируется разместить ресторан с панорамным видом, а также центр для визитеров.



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