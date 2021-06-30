

Нино Бурджанадзе: Меня не интересуют выборы самоуправления

30.06.2021 10:36





Знаете, что такое политическое дармоедство? – когда получишь голоса и играешь игру «Грузинской мечты», когда называешься оппозицией и играешь в игру властей, - об этом заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе в программе «360 градусов» на «Палитраньюс», откликнувшись на заявление одного из лидеров «Граждан» Алеко Элисашвили о том, что политическое дармоедство в стране должно прекратиться.



По словам Бурджанадзе, во время заминки процесса вакцинации оппозиция в парламенте обсуждает то, что беспокоит оппозицию и партии.



«Нельзя, чтобы в Грузии была вакцина ?! Мы вышли в двадцатку по количеству умерших на миллион населения и о чем мы говорим? Что в это время оппозиция обсуждает в парламенте, начали обсуждать то, что беспокоит оппозицию и партии. Что означает политическое дармоедство? Знаете, что такое политическое дармоедство? Когда получишь голоса и играешь игру «Грузинской мечты», когда называешься оппозицией и играешь в игру властей», - заявила Бурджанадзе.



На вопрос, намерена ли она выдвигать свою кандидатуру на местных выборах, Нино Бурджанадзе ответила, что не намерена выдвигаться, и поддержит кандидата от оппозиции из любой партии.



«Меня не интересуют выборы в местное самоуправление, парламент ничего не меняет. Не сводите меня с ума, мне назвать себя мэром Кутаиси или Чиатура?! Мэр Тбилиси должен быть молодым энергичным человеком, который будет приемлем для оппозиции. Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру, чтобы кто-то кричал т.н. пророссийская ?!...



Я поддерживаю кандидата от оппозиции от любой партии. В данном случае Гахария - немного сложный момент, Гахария не доказал, что он действительно в оппозиции. Он должен понятно сказать, чего хочет… Чем больше возьмет партия Гахария, тем лучше, она отнимет голоса у «Грузинской мечты»», - отмечает Бурджанадзе.



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