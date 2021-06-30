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Как будет проводиться массовая вакцинация
30.06.2021 10:59
Уже готовы 236 пунктов вакцинации по всей стране. В первых числах июля, когда страна получит миллион доз вакцины, в Грузии начнется массовая вакцинация населения.
Как сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, на фоне ослабления ограничений и начала туристического сезона необходимо эффективное управление массовыми вакцинациями для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации в стране.
Площадки для вакцинации будут созданы в 4-х крупных городах Грузии - Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми. Наряду с увеличением точек вакцинации не исключено, что вакцинирование может начаться и в прядке живой очереди.
Согласно плану Координационного совета, в сутки будут вакцинироваться от 10 000 до 15 000 человек.
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