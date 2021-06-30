

Сегодня состоится очередной раунд Женевских международных переговоров

30.06.2021 11:02





Сегодня состоится 53-й раунд Женевских международных переговоров. В Женеве уже прошла техническая встреча.



Основными темами обсуждения станут выполнение соглашения из шести пунктов, незаконное бордеризация и тяжелая гуманитарная ситуация на оккупированных территориях. Грузинская сторона поднимет за столом переговоров вопрос о Зазе Гахеладзе и других незаконно задержанных гражданах Грузии. По словам замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия, следующий раунд переговоров будет тяжелым из-за сложной ситуации на оккупированных территориях.



«Как и на всех раундах, главный вопрос сейчас — это выполнение соглашения из шести пунктов, которое Россия не выполняет и практически не выполнила ни один из пунктов. Соглашение из шести пунктов — очень важный документ, потому что это первый шаг полномасштабному урегулированию конфликта. Поэтому для нас важно всегда подчеркивать эти вопросы. Самое главное, мы делаем это с нашими партнерами. Главной темой будут те пункты, выполнение которых Россия избегает. Что касается самого фона, то он тяжелый. В гуманитарной группе обсуждают вопросы, связанные с незаконной бордеризацией и арестами. Наши граждане: Гахеладзе, Бебуа, Бестаев задержаны и, к сожалению, серия этих арестов продолжается. К сожалению, вопросы прав человека используются как механизм давления, что еще больше усложняет переговорный процесс. Россия использует вопросы прав человека для торговли, и, к сожалению, в 21 веке мы должны вести этот процесс на этом фоне», — заявил Лаша Дарсалия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





