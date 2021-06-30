

На взятке задержан председатель одной из фракций сакребуло Амбролаури

30.06.2021 13:30





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, в результате произведенных оперативно-розыскных и следственных действий, задержали председателя одной из фракций Амбролаурского муниципального собрания (сакребуло) по факту получения взятки в особо крупном размере.



По информации СГБ, как установлено следствием, председатель одной из фракций сакребуло убедил гражданина, что при посредничестве сотрудников соответствующей службы мэрии Тбилисского муниципалитета, обеспечит повышение строительного коэффициента на земельном участке в Тбилиси, за что запросил в качестве взятки 140 000 долларов США.



«29 июня 2021 года он предварительно взял у гражданина часть затребованной в виде взятки суммы - 30 000 долларов США, во время чего и был задержан. Расследование ведется по факту получения взятки в особо крупном размере.



Следствие производит Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности», - говорится в информации.



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