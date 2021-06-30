

Саломе Зурабишвили примет участие в Парижском глобальном форуме

30.06.2021 13:36





Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в Международном форуме (Generation Equality Forum) вместе с Эммануэлем Макроном, Камалой Харрис, Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в Париже.



По сообщению пресс-службы президента, форум, представляющий собой публичное обсуждение действий по обеспечению гендерного равенства и подотчетности, проходит под сопредседательством Женской организации ООН, под председательством Франции и Мексики и в партнерстве с гражданским обществом.



По данным администрации президента, в форуме также примут участие и выступят генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, исполнительный директор Женской организации ООН Пумзиле Мламбо Нкгука, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляен и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.



В рамках форума запланирована личная встреча президента Грузии с генсеком ООН Антониу Гутерришем.



Глобальный форум стартовал 29 марта в Мехико и завершится 2 июля в Париже.





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