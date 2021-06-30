

Председатель ЦИК избирается парламентом двумя третями голосов

30.06.2021 13:44





Согласно «Избирательному кодексу», утвержденному парламентом несколько дней назад, председатель ЦИК избирается парламентом двумя третями голосов по рекомендации президента.



Согласно закону, если председатель ЦИК избирается большинством не менее двух третей полного состава парламента, срок его полномочий составляет пять лет, а в остальных случаях — шесть месяцев.



Согласно закону кандидатом на пост председателя ЦИК может быть дееспособный гражданин Грузии в возрасте от 25 лет, беспартийный, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным языком Грузии и имеющий не менее пяти лет опыта.



Согласно закону постановление парламента Грузии об избрании председателя ЦИК должно быть представлено в ЦИК в течение семи дней после его принятия.



Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания подала в отставку.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





