

Саакашвили намерен вести ток-шоу

30.06.2021 14:53





Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил, что будет вести на одном из телевизионных каналов собственное ток-шоу.



Саакашвили добавил, что его шоу будут транслировать встречи с представителями грузинской общественности.



Помимо этого Саакашвили, на которого ссылается Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", анонсировал проведение в Одессе молодежного конгресса на тему инноваций с участием представителей Грузии.



В 2017 году Саакашвили уже вел ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.



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