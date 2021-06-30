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Саакашвили намерен вести ток-шоу
30.06.2021 14:53
Бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил, что будет вести на одном из телевизионных каналов собственное ток-шоу.
Саакашвили добавил, что его шоу будут транслировать встречи с представителями грузинской общественности.
Помимо этого Саакашвили, на которого ссылается Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", анонсировал проведение в Одессе молодежного конгресса на тему инноваций с участием представителей Грузии.
В 2017 году Саакашвили уже вел ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.
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