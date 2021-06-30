

Хатуна Самнидзе: Тамар Жвания является символом кризиса, который мы получили после выборов

30.06.2021 15:26





Тамар Жвания является символом кризиса, который мы получили после выборов. Я не верю, что она самостоятельно приняла решение об отставке, - заявила председатель фракции «Группа реформ Шарля Мишеля» Хатуна Самнидзе по поводу отставки председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания.



По ее словам, сейчас важно то, что по новым процедурам будет избран новый председатель, приемлемый и для оппозиции.



«В условиях председательства Тамар Жвания, разумеется, обществу было бы весьма сложно отнестись с доверием к избирательному процессу.



Как известно, в соответствии с новым Избирательны кодексом, процедуры изменены и без подключения оппозиции, без инклюзивного процесса невозможно избрать нового председателя ЦИК, а это нам дает гарантию того, что новый председатель будет избран путем таких процедур, которые породят доверие», - заявила Самнидзе.



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