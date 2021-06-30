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Омбудсмен не будет участвовать в парламентских слушаниях кандидатов в судьи Верховного суда


30.06.2021   15:32


Омбудсмен не будет участвовать в парламентских слушаниях кандидатов в судьи Верховного суда.

В заявлении аппарата народного защитника говорится, что омбудсмен отказывается принимать участие в слушаниях кандидатов в судьи Верховного суда до тех пор, пока не будет проведена фундаментальная реформа Высшего совета юстиции и не будет покончено с единоличным управлением судебной системы влиятельной группой судей.

«Сложившаяся ситуация требует фундаментальной, основательной реформы Высшего совета юстиции, что также упоминается в подготовленном стратегическими партнерами Грузии соглашении от 19 апреля 2021 года — «Будущий путь для Грузии». До осуществления этих реформ избрание новых судей в Верховный суд является шагом к укреплению влиятельной группы судей, поэтому народный защитник отказывается участвовать в процессе», — говорится в заявлении.

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