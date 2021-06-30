

Давид Гургенидзе: Тамар Жвания подала в отставку, когда ей это приказали

30.06.2021 17:26





Тамар Жвания подала в отставку, когда ей это приказала «Грузинская мечта». Она не принимала этого решения сама, как и что ей сказали, то она и сделала», - такую позицию по поводу отставки Тамар Жвания имеет бывший член ЦИК Давид Гургенидзе.



В беседе с CNews Гургенидзе заявляет, что Тамар Жвания и сегодня действовала так, как ей диктовала «Грузинская мечта».



«Неделю назад она утверждала, что никуда не собирается и выборы в органы самоуправления проведет сама, в то время она, наверное, не знала, а когда правящая партия ей сказала, что пришло время и ты должна оставить должность, она выступила с заявлением и подала в отставку с занимаемой должности», - заявил Гургенидзе.



Гургенидзе отметил, что следственная комиссия в отношении Жвания «ничего не обнаружит».



«Оппозиционные партии не участвуют во временной следственной комиссии, поэтому я очень сомневаюсь, что эта следственная комиссия обнаружит такой факт, по которому Тамар Жвания можно будет предъявить какие-либо существенные обвинения. Эта следственная комиссия также будет вести себя так, как пожелает правящая партия», - заявил Гургенидзе при беседе с CNews.



Гургенидзе считает, что новый председатель ЦИК будет приемлемой для правящей партии персоной.



«Я очень сомневаюсь, и практически немыслимо, чтобы кандидатом на пост председателя ЦИК был избран такой человек, которого не захочет «Грузинская мечта». Соответственно, правящая партия сделает все возможное, чтобы на эту должность была бы выдвинута предпочтительная для них кандидатура. «Грузинскую мечту» не устраивает, чтобы в условиях объективного конкурса принял бы участие человек, который бы провел объективные выборы. Им нужен такой кандидат, который точно также будет выполнять приказы, как это делала Тамар Жвания», - заявил Гургенидзе CNews.



Гургенидзе уверен, что следующие выборы вновь будут сфальсифицированы.



«Рычаги, безусловно, остаются прежними. «Грузинская мечта» использовала столько методов для фальсификации парламентских выборов 2020 года, что я сомневаюсь, что ей снова придется изобретать что-то новое. Методы фальсификации будут те же, однако в другой упаковке. Они воспользуются всеми теми методами, которые будут в их распоряжении, чтобы выборы завершились с желаемым результатом. «Как вы знаете, выборы 2021 года фактически равнозначны референдуму, и если они не принесут желаемого результата, то очень высока вероятность того, что они проиграют и досрочные парламентские выборы», - заявил Гургенидзе.



Напомним, 30 июня Жвания опубликовал пост в Facebook, в котором она известила общественность о своей отставке.





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