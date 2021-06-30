

«Тамар Жвания никогда не принимала решений самостоятельно», - Леван Тархнишвили

30.06.2021 17:32





«Отставка Тамар Жвания ничего не меняет, на самом деле это просто символический акт», - так политический деятель и бывший председатель ЦИК Леван Тархнишвили в беседе с CNews отреагировал на отставку Тамар Жвания.



По его словам, рассматривать Тамару Жвания независимой личностью смешно.



«В первую очередь надо сказать, что это не было неожиданностью, ожидание этого существовало давно, а во-вторых, главной причиной ее отставки стало международное и местное давление, которое происходит на протяжении многих лет. Тамар Жвания никогда не принимала решения самостоятельно, и даже сейчас, когда она ушла в отставку. Рассматривать Жвания независимой фигурой, конечно же, смешно», - заявил Тархнишвили.



По его словам, в условиях «Грузинской мечты», кто бы ни возглавил ЦИК, ничего не изменится до тех пор, пока не сменится власть.



«Это своего рода небольшой, но шаг вперед для нашего общества, однако создавать из этого эйфорию, конечно же не стоит. Уход Тамар Жвания ничего не изменит, нашей задачей является заставить их изменить систему, второе - заставить провести повторные выборы и завершить внеочередными выборами. Это реальные шаги к реальным переменам. Пока «Грузинская мечта» будет у власти, не имеет значения, кто будет председателем ЦИК, Жвания или кто-либо другой, также как не имеет значения кого называют премьер-министром - Гарибашвили, Гахария или всеми забытого Бахтадзе», - заявил Леван Тархнишвили при беседе с CNews.



Напомним, что сегодня, 30 июня, председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания подала в отставку.





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