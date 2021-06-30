

«Ее будущее - на скамье подсудимых» - аналитик об отставке главы ЦИК Грузии

30.06.2021 17:37





«Неважно, окажется ли Жвания сейчас на дипломатической службе, или в какой-либо из регулирующих комиссий с высокой заработной платой, ее будущее все равно на скамье подсудимых», - прокомментировал аналитик Гоча Мирцхулава в беседе с CNews отставку председателя ЦИК Тамар Жвания.



По его словам, самоотверженная защита Жвания «Мечтой» связана с этой ожидаемой отставкой.



«Я не раз повторял, что самоотверженная защита Тамар Жвания «Мечтой» связана с ее ожидаемой отставкой. Жвания давно просила гарантии, поскольку хорошо понимала, что ее действия на посту председателя ЦИК не имеют срока давности. Не имеет существенного значения, окажется ли Жвания сейчас на дипломатической службе, или в какой-либо из регулирующих комиссий с высокой заработной платой, ее будущее все равно на скамье подсудимых», - заявил Гоча Мирцхулава при беседе с CNews.



По словам Мирцхулава, «Грузинская мечта» постарается, чтобы новым председателем стала бы личность с высокой репутацией в обществе.



«Что касается нового председателя, я думаю власти постараются на этот пост выбрать персону с высокой репутацией в обществе равную Иване Кигурадзе или Кумберу Ломинадзе, который пока будет разбираться в деятельности ЦИК, выборы в органы самоуправления и очередные парламентские выборы пройдут. С новыми изменениями в избирательном кодексе у властей остаются большие возможности контроля над избирательной администрацией, и они обязательно воспользуется этой возможностью. Результаты всего этого мы увидим на выборах в местное самоуправление (на местных выборах)», - заявил Гоча Мирцхулава.



Сегодня, 30 июня, председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания подала в отставку.





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