

«Грузинская мечта» не сможет единолично назначить председателя ЦИК

30.06.2021 17:41





30 июня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подала в отставку. Парламент назначит ее преемника согласно новым правилам, которые были приняты на этой неделе.



По закону, президент предложит парламенту двух кандидатов на пост, отобранных Конкурсной комиссией. Дальше парламент изберет председателя согласно правилам регламента.



Президент должна выдать распоряжение о проведении конкурса и образования комиссии не позднее чем через 30 дней после истечения срока полномочий председателя ЦИК. Поскольку Жвания подала в отставку и образовалась вакансия, распоряжение необходимо принять не позднее чем через 15 дней после ее отставки.



Что за Комиссия и кто в нее входит?



Президент подбирает кандидатов с помощью Конкурсной комиссии, которая должна состоять минимум из 9 и не больше 11 членов. В нее могут входить лишь представители зарегистрированных в Грузии некоммерческих юридических лиц, имеющих опыт не менее 7 лет по вопросам выборов, демократии или прав человека и деятельность которых, в том числе финансовая, публично доступна. В комиссию также могут быть назначены представители ВУЗов, занимающие выборные академические должности. Комиссия принимает решение простым большинством голосов.



Кто может стать кандидатом?



Кандидатом может стать гражданин Грузии с возраста 25 лет, не состоящий в политической партии и не занимавший должности члена ЦИК за последние 5 лет от политической партии. Кандидату также необходимо иметь высшее образование. Он должен удовлетворять требованиям второго пункта 27-й статьи закона Грузии «О государственной службе», иметь пятилетний стаж работы и сертификат служащего избирательной администрации.



Не позднее чем через 5 дней комиссия представит президенту кандидатов. Президет в течение 7 дней должен принять решение о передаче кандидатур в парламент или объявить повторный конкурс.



Как парламент выбирает председателя ЦИК



Парламент должен принять решение об утверждении кандидата на должность не позднее чем через 14 дней после представления президента.



Для избрания необходимо 2/3 голосов (100). Если такое количество набрано не будет, необходимо 3/5 голосов (90). Если не будет собрано 90 голосов, достаточного простого большинства (76).



Однако, если председатель избран не 2/3 голосов, срок его полномочий составляет лишь 6 месяцев вместо 5 лет. Это значит, что при сегодняшнем составе парламента правящая «Грузинская мечта» не сможет единолично утвердить председателя на 5 лет.





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