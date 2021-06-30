

Путин обвинил США в причастности к инциденту с британским эсминцем Defender

30.06.2021 17:46





Президент России Владимир Путин заявил, что в инциденте с британским эсминцем Defender у берегов оккупированного Россией Крыма якобы участвовал разведывательный самолет США, который пытался фиксировать ответные действия российских военных. Об этом он сказал на «Прямой линии-2021».



«Британец зашел в наши терводы (имеется в виду акватория оккупированного Россией украинского Крыма - ред.) днем, а еще рано утром, в 07.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет», - утверждает Путин.



По его словам, бортовой номер американского самолета был 063/9792. Президент РФ считает «очевидным», что «эсминец зашел, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил… смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится». «Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной. Может, я проговорился, меня военные извинят», - заявил Путин.



23 июня Минобороны РФ заявило, что российские военные и пограничники открыли «предупредительный» огонь и сделали «предупредительное» бомбометание по курсу британского эсминца Defender, когда он проходил в Черном море у берегов оккупированного РФ Крыма.



В Министерстве обороны Великобритании опровергли заявление РФ об открытии предупредительного огня по эсминцу Defender, а также то, что на пути следования корабля российской стороной проводилось бомбометание.



В британском ведомстве добавили, что корабль Королевского флота совершал мирный проход по территориальным водам Украины в соответствии с нормами международного права.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





