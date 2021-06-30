

Народный защитник призывает МВД к своевременному реагированию на факт нападения журналистов

30.06.2021 20:48





Народный защитник Грузии Нино Ломджария откликнулась на факт нападения на журналистов «ТВ Пирвели».



Нино Ломджария призывает МВД к своевременному реагированию на данный факт.



«Я поддерживаю журналистов "ТВ Пирвели", которые стали объектами физического насилия во время исполнения своих профессиональных обязанностей!



Частые случаи физического нападения на журналистов уже становятся тревожной тенденцией!



Призываю МВД своевременно отреагировать на этот факт!», - написала Нино Ломджария.



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