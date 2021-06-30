Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Народный защитник призывает МВД к своевременному реагированию на факт нападения журналистов


30.06.2021   20:48


Народный защитник Грузии Нино Ломджария откликнулась на факт нападения на журналистов «ТВ Пирвели».

Нино Ломджария призывает МВД к своевременному реагированию на данный факт.

«Я поддерживаю журналистов "ТВ Пирвели", которые стали объектами физического насилия во время исполнения своих профессиональных обязанностей!

Частые случаи физического нападения на журналистов уже становятся тревожной тенденцией!

Призываю МВД своевременно отреагировать на этот факт!», - написала Нино Ломджария.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна