

Представительства ООН, ЕС и ряда посольств в Грузии сделали совместное заявление по поводу «Недели прайда»

30.06.2021 20:50





Представительства ООН и ЕС в Грузии, посольства в Грузии — Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Израиля, Канады, Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и глава наблюдательской Миссии Евросоюза в Грузии выступили с совместным заявлением по поводу «Недели прайда».



«Поддерживая равенство всех людей и защиту их прав, мы выражаем солидарность сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиар и интерсексуалов (ЛГБТК +), и призываем власти Грузии к защите права на мирные собрания в Грузии для всех людей без исключения и обеспечить проведение этого мероприятия в безопасной среде.



Конституция Грузии гарантирует право всех людей на публичные собрания и свободу выражения. Это включает право ЛГБТК + людей на организацию демонстраций и других общественных мероприятий, и их право публично говорить о своих проблемах и защищать свои права», — говорится в заявлении.



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