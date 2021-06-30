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Представительства ООН, ЕС и ряда посольств в Грузии сделали совместное заявление по поводу «Недели прайда»
30.06.2021 20:50
Представительства ООН и ЕС в Грузии, посольства в Грузии — Австрии, США, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Израиля, Канады, Нидерландов, Норвегии, Греции, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и глава наблюдательской Миссии Евросоюза в Грузии выступили с совместным заявлением по поводу «Недели прайда».
«Поддерживая равенство всех людей и защиту их прав, мы выражаем солидарность сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиар и интерсексуалов (ЛГБТК +), и призываем власти Грузии к защите права на мирные собрания в Грузии для всех людей без исключения и обеспечить проведение этого мероприятия в безопасной среде.
Конституция Грузии гарантирует право всех людей на публичные собрания и свободу выражения. Это включает право ЛГБТК + людей на организацию демонстраций и других общественных мероприятий, и их право публично говорить о своих проблемах и защищать свои права», — говорится в заявлении.
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