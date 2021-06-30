

ЕС и ПРООН помогут заботиться об окружающей среде в Черном море

30.06.2021 22:10





24 июня Европейский союз и Программа развития ООН запустили новый проект "ЕС за улучшение мониторинга окружающей среды в Черном море" (EU4EMBLAS), чтобы помочь защитить эту экосистему.



EU4EMBLAS ‒ новый этап проекта EMBLAS-Plus, который уже поддержал разработку баз данных с информацией о состоянии экосистемы Черного моря. В рамках проекта также прошли различные акции, кампании и мероприятия по сокращению морского мусора и охране окружающей среды.



EU4EMBLAS поможет создать в Грузии и Украине современные системы мониторинга и анализа данных о состоянии окружающей среды в Черном море. Проект продолжит информировать общественность об экологических проблемах этой территории.



Ключевые участники программы – национальные учреждения, исследовательские, научные, образовательные и общественные организации, которые мониторят экологическую ситуацию в Черном море.



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