

«Черное море не разделяет ЕС и Грузию, а объединяет нас» – посол ЕС

30.06.2021 22:43





25 июня, в Международный день моряка, посол Европейского Союза в Грузии Карл Харцель посетил Поти. Он поздравил моряков и студентов Потийского морского учебно-тренировочного центра.



«Черное море не разделяет ЕС и Грузию, а объединяет нас. Власти Грузии хотят укрепить транспортное сообщение между ЕС и Грузией через Черное море. И это политический приоритет, который полностью поддерживает ЕС, – сказал Карл Харцель. – Грузия имеет потенциал стать транспортным хабом между Азией и Европейским Союзом. Именно поэтому мы поддерживаем устойчивое и безопасное транспортное сообщение между ЕС и Грузией».



Посол напомнил, что в Грузии при поддержке Европейского инвестиционного банка и грантов ЕС построено или строится в общей сложности 156 км дорог вдоль шоссе Восток-Запад. В этом году ЕС также начал новый проект с Грузинской железной дорогой, который улучшит транспортную безопасность.



ЕС также помог повысить безопасность и обеспечить надлежащие условия труда в морском секторе. «Суда под грузинским флагом теперь признаются во всем мире. Грузинские моряки могут работать на судах под флагом государств ЕС, местные условия работы в морском секторе становятся более безопасными, а сам он – более конкурентоспособным», – сказал Харцель.



Эксперты ЕС также помогли подготовить первую для Грузии морскую транспортную стратегию. Сейчас ЕС и Грузия развивают регулярные грузовые паромные перевозки и повышают энергоэффективность грузинских портов.



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