

Главы МИД Соединенного Королевства и Германии подчеркнули поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии

01.07.2021 10:19





Министры иностранных дел Соединенного Королевства и Федеративной Республики Германия Доминик Рааб и Хайко Маас подписали совместную декларацию двух стран об усилении сотрудничества по вопросам внешней политики и обороны. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.



По их же сообщению, в документе, который касается множества вопросов, говорится и безопасности, стабильности, благополучии, демократии и верховенстве закона в регионах Восточной Европы и Южного Кавказа.



«Мы еще раз подтверждаем приверженность верховенству безопасности, стабильности, благополучия, демократии и закона в Восточной Европе и на Южном Кавказе и поддерживаем многостороннее сотрудничество. Мы продолжаем поддерживать процессы проведения реформ во всех шести странах региона, чтобы достичь ощутимых для общества результатов и в целях повышения устойчивости стран-партнеров в отношении внутренних и внешних ударов. Мы подчеркиваем важность устойчивого осуществления реформы в особенности в направлении верховенства закона и хорошего управления, а также акцентируем внимание на актуальных вопросах, в том числе на изменении климата. В отношении Южного Кавказа мы подчеркиваем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и необходимости полноценного выполнения соглашения о прекращении огня 2008 года.



Касательного нагорно-карабахского конфликта мы отмечаем необходимость устойчивого политического решения между Арменией и Азербайджаном, как единственного пути к сближению и примирению двух народов», - говорится в документе.



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