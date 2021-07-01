

Президент Грузии поддерживает право выражения участников «Тбилиси прайда»

01.07.2021 11:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что для нее неприемлемы все формы насилия, угроз, давления и использования языка ненависти. Об этом она заявила в связи с планируемым проведением в Тбилиси «Тбилиси прайда».



«Для меня неприемлемы все формы насилия, угроз, давления и использования языка ненависти! Это недопустимо, потому что является нарушением конституционных прав людей. Неприемлемо для меня как гаранта и защитника Конституции», - заявила президент Грузии



По ее словам, каждый имеет право пользоваться свободой слова.



«Это наша древняя толерантность, которая является частью нашей идентичности. На этом построена наша страна и на этом будет развиваться и завтра. Поэтому я также считаю, что каждый имеет право выступать. Также у участников «Тбилиси прайда» есть право выражать свое мнение и пользоваться тем правом, которое является конституционным правом всех, в соответствии с нормами, установленными Конституцией и законом. Это важно для нашей страны и нашего единства!», - заявила президент.



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