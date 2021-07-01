

Абашидзе: Грузия использует все форматы для освобождения Зазы Гахеладзе

01.07.2021 11:25





По утверждению спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с РФ Зураба Абашидзе, Грузия использует все доступные форматы для освобождения Зазы Гахеладзе.



Несколько недель назад он говорил на эту тему с Григорием Карасиным.



Вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе был одной из главных тем завершившихся вчера в Женеве международных переговоров.



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