

Кто финансирует партию экс-премьера Георгия Гахария

01.07.2021 12:47





У партии бывшего премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария, зарегистрированной 29 мая, уже есть пожертвователи.



Из опубликованных Аудиторской службой в рамках мониторинга политического финансирования данных становится ясно, что в июне партии «Для Грузии» было пожертвовано до 139 000 лари.



Самыми крупными пожертвователями являются члены партии — Бердия Сичинава, Александр Моцерелиа и Гиорги Ходжеванишвили.



Согласно документации Аудиторской службы, список пожертвователей партии «Для Грузии» выглядит так:



Бердия Сичинава — 34 503 лари;

Александр Моцерелия — 25 000 лари;

Гиорги Ходжеванишвили — 25 000 лари;

Николоз Барамашвили — 24 195 лари;

Гиорги Чантурия — 8 545 лари;

Гиорги Гогуадзе — 5000 лари;

Анна Бучукури — 5000 лари;

Эдишер Горгиладзе — 4000 лари;

Давид Парцвания — 2 485 лари;

Эраст Элиджарашвили — 2100 лари;

Софио Мдинарадзе — 1 248 лари;

Акаки Гвианидзе — 1800 лари;

Тато Эдишерашвили — 1200 лари.



Кто есть кто?



Бердия Сичинава — бывший заместитель главы администрации. Он ушел в отставку после отставки Гахария и позже присоединился к его партии. Согласно декларации, поданной Сининава в течение 2020 года Бердия Сичинава получала зарплату в размере 68 907 лари, работая в госаппарате.



Александр Моцерелия в настоящее время является народным депутатом. В 2018-2020 годах он был государственным представителем в регионе Самегрело и Земо Сванети. Как сообщает «Трансперенси Интернэшнл — Грузия» , до того, как стать управляющим Моцерелиа, он был председателем правления Ассоциации производителей и экспортеров орехов и владельцем акций компаний: «Кап Джорджия», «Пима Джорджия» и «Аэрокомпани».



Согласно декларации 2020 года , Александру Моцерелиа принадлежит более десяти земельных участков сельскохозяйственного назначения в селе Тхилисцкаро Кварельского муниципалитета, земельные участки в селе Ахалсопели Кварельского района, квартира в Братиславе и автомобиль.



Георги Ходжеванишвили был губернатором Шида Картли в 2018-2020 годах, а с 2020 года является депутатом парламента Грузии десятого созыва. С 2011 по 2013 год он занимал должность начальника отдела внешних связей Министерства исполнения наказаний, а затем работал в MagtiCom. Владеет акциями нескольких предпринимательских компаний.



Николоз Барамашвили — директор ООО «Вести». Компания обеспечивает бухгалтерскую и аудиторскую деятельность, а также дает консультации по налогообложению.



Помимо четырех крупнейших пожертвователей в списке значатся бизнесмены Тато Эдишерашвили и Эдишер Горгиладзе и члены партии: депутат Анна Бучукури, Гиорги Гогуадзе, Эраст Элаиджарашвили и Софио Мдинарадзе.



Гахария о финансировании



Партия «Для Грузии» в течение месяца после основания, открыла офисы в Тбилиси и Батуми, а также объявила об открытии местных партийных организаций во всех регионах.



По словам Гахария, его партия финансируется из его личных средств и средств его друзей. Сам Гахария не входит в число официальных пожертвователей.



«У нас будут инновационные механизмы финансирования. Мы научим « Мечту », каковы легальные белые механизмы финансирования партии и как они работают», — сказал Гахария.



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