

Джапаридзе об избрании нового главы ЦИК: Консенсус возможен, если процесс будет прозрачным

01.07.2021 13:25





Наша задача – чтобы был отобран такой председатель ЦИК, который будет пользоваться большим общественным доверием - консенсус абсолютно возможен, если процесс будет прозрачным и в него будет включена общественность, - об этом заявил журналистам председатель фракции «Лело - Партнерство для Грузии» Бадри Джапаридзе.



По его словам, отставка Тамар Жвания будет способствовать повышению доверия к избирательному процессу.



«Тамар Жвания сделала правильный шаг, это будет способствовать повышению доверия к избирательному и предвыборному процессу, поскольку октябрьские выборы проведены под руководством Жвания и были оценены как выборы, проведенные на грани легитимности. Поэтому этот правильный шаг. Теперь у нас есть процесс, определенный документом Шарля Мишеля, то, как должен быть отобран председатель ЦИК, для избрания нового председателя нужна поддержка 2/3 членов парламента. Соответственно, отобранная кандидатура должна удовлетворять основным критериям: высокая репутация, независимость, включенность в процессе отбора гражданского сектора, и наша задача – чтобы был отобран такой председатель, который будет пользоваться большим доверием общества. Консенсус абсолютно возможен, если процесс будет прозрачным и в него будет включена общественность», - заявил Джапаридзе.



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